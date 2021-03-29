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Kayıp Rabia’nın cesedi Yeşilırmak’ta bulundu

Samsun'un Çarşamba ilçesinde, dün kaybolan Rabia Ş.'nin (17), Yeşilırmak Nehri'nde cesedi bulundu.

Güncellenme: 15:15, 29/03/2021
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Beyyenice Mahallesindeki evinden dün saat 14.00 sıralarında çıkan Rabia Ş., geri dönmedi. Rabia Ş.yi merak eden ailesi akşam saatlerinde Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğüne başvurdu. Bugün sabah saatlerinde bir vatandaşın Yeşilırmak Nehrinde ceset gördüğü yönünde ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Samsun İl Jandarma Komutanlığı Su Altı Arama Kurtarma ve itfaiye ekiplerince sudan çıkarılan cesedin kaybolan Rabia Ş.ye ait olduğu belirlendi. Rabia Ş.’nin cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından otopsi için Çarşamba Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Rabia Ş.nin ölüm nedeninin yapılacak otopsiden sonra netlik kazanacağı öğrenildi. (DHA)

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Yayınlanma Tarihi:14:59,