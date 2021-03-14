Kaymakam böyle azarladı: Nerede lan buranın sorumlusu? Terbiyesiz herifler sizi

Hatay’ın Dörtyol ilçe kaymakamı Ali Murat Kayhan’ın sosyal medyada dolaşıma sokulan videoları tepkiye neden oldu.

FAZLA YOLCU ALINMASINA KIZIP HAKARET ETTİ

Edinilen bilgiye göre yolcu minibüslerinde, olması gerekenden fazla yolcu çıkmasına sinirlenen kaymakam Kayhan, karşısındakilere hakaretvari kelimeler kullandı.

Dolmuş yetkilileri ve güvenlik birimlerinin olduğu kalabalığa karşı; “Bu çakallara niye böyle yapıyorsunuz? Nerede lan buranın sorumlusu? Terbiyesiz herifler sizi” gibi ifadeler kullanan Kayhan’a Hatay’dan tepkiler yükseldi.

Dolmuş sürücüsüne ve güvenlik birimlerine bu tür ifadeler sarf eden Kayhan’ın ayrıca “Ben gösteririm bundan sonra görürsünüz. Bir kişi olsa bile men edeceksiniz” dediği duyuluyor.

“MİLLETVEKİLİ GİBİ HAVA ATIYORSUN, HADDİNİ BİLECEKSİN”

Kayhan’ın bir diğer videoda da tartıştığı dolmuş sürücüsünün üzerine yürüyerek; “Terbiyesizlik yapma. Terbiyesiz adam gelmiş bana akıl veriyor bilmem ne yapıyor. Sana mı sordum ben? Ne yaptın lan, indir elini. Sana ne, ben bilmiyor muyum? Gelmiş buraya milletvekili gibi hava atıyorsun” gibi ifadeler kullandığı duyuluyor.

Dolmuş sürücüsü, “Yaşınıza ve makamınıza hürmetim, saygım sonsuz. Terbiyesizlik yapmak istemem” diye karşılık veriyor. “Sus” diyerek yanıt veren Kayhan’ın, “Haddini bileceksin, kenarda duracaksın” ifadesini kullandıktan sonra arkasını dönüp gittiği görülüyor. Sürücü ise “Peki, özür dilerim” diye karşılık veriyor.

İlginizi Çekebilir Kaymakam isyan etti: Normalleşmeyi rüyamızda görürüz