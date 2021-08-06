Kaymakam Soley: Karacasu yangını bir hafta daha sürecek

Aydın’ın Karacasu Alemler Mahallesi'nde geçen Salı günü başlayan orman yangınının yayılmasının durdurulduğu, ancak henüz kontrol altına alınmadığı, söndürme çalışmalarının önümüzdeki hafta da süreceği açıklandı. İlçe Kaymakamı Ahmet Soley, yangının 12-13 Ağustos tarihlerinde kontrol altına alınacağını değerlendirdiklerini söyledi.

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Karacasu Kaymakamı Ahmet Soley, Karacasu yangınının bir hafta daha sürmesini değerlendirdiklerini açıkladı. Yangının henüz kontrol altına alınmadığını, her an bir parlamanın söz konusu olduğunu belirten Soley, yaptığı yazılı açıklamada, “Söndürme çalışmaları yaklaşık bir hafta daha sürüp, yangının 12-13 Ağustos tarihleri arasında kontrol altına alınarak soğutma çalışmalarına başlanabileceği değerlendirilmektedir” dedi.

GÖNÜLLÜ ÇAĞRISI

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün yaptığı, “Yangın mahaline görevli olmayanlar bundan böyle alınmayacak” açıklamasının aksine, gönüllülere çağrı yapan Kaymakam Soley, “Söndürme ve daha sonrasında yapılacak soğutma çalışmalarının 10 gün kadar süreceği değerlendirilmekte olup bu süreçte yangın bölgesi çalışmalarında gönüllü olarak çalışacak kişilere su tankerlerine ihtiyacımız var. Yapılacak çalışmada görev almak isteyen gençlerimizin yangın bölgesine girişten önce kurulan koordinasyon merkezinde görevlilere başvurarak kayıt yaptırmaları, görev kartlarını yetkililerden almaları gerekiyor” dedi.

BOZDOĞAN’DA YANGIN

Öte yandan Aydın'ın Bozdoğan ilçesi Altıntaş Mahallesi Karagedik mevkiindeki ormanlık alanda yangın başladı. Dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri ile Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Yangın söndürme çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.