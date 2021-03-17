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Kaymakama kendisini Erdoğan’ın başdanışmanı olarak tanıttı, foyası sonradan ortaya çıktı

Şanlıurfa'nın Suruç Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Kenan Aktaş'a kendisini 'Cumhurbaşkanı başdanışmanı' olarak tanıtan F.Y. gözaltına alındı.

Güncellenme: 23:19, 17/03/2021
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Kaymakama kendisini Erdoğan’ın başdanışmanı olarak tanıttı, foyası sonradan ortaya çıktı

Suruç Kaymakamı ve Belediye Başkanı Vekili Kenan Aktaş, makamına gelen ve kendisini ‘Cumhurbaşkanı başdanışmanı’ olarak tanıtan F.Y. (52) ile bir süre görüştü.

KAYMAKAMDAN BİLGİ ALDI

Aktaş’tan ilçede yürütülen çalışma ve projeler hakkında bilgi alan F.Y., Suruçun sorun ve çözüm önerilerine ilişkin rapor hazırlayacağını belirtti.

Görüşmenin ardından Suruç Belediye binasından ayrılan F.Y.’nin hareketlerinden şüphelenen Aktaş, bu kişinin durumunu araştırdı.

GÖZALTINA ALINDI

Yapılan araştırmada yalan söylediği ortaya çıkan F.Y., Cumhuriyet Savcılığı’nın talimatıyla gözaltına alındı.

Suruç Devlet Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirilen F.Y. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. DHA

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