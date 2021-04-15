Kaymakamlık önünde corona kuyruğu

Tüm Türkiye'de corona virüsü vakaları artarken, alınan tedbirler, uygulanması gereken kurallar sürekli hatırlatılıyor. Tedbirlerin hatırlatılmasına karşın vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturarak adeta salgına davetiye çıkartıyor.

SOSYAL MESAFE KURALLARI HİÇE SAYILDI

Salgının ortaya çıktığı bir yıl öncesinden başlayarak, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulması çağrısı yapılırken, bu kurallar zaman zaman hiçe sayılıyor. Diyarbakır'ın Ergani ilçe Kaymakamlığı binası önünde uzun kuyruklar oluşturan vatandaşların kurallara uymadığı görüldü.