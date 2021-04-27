Kaymakamlık önündeki Atatürk heykelinin durumu içler acısı

Cumhuriyetin ilk yıllarında Engiz adıyla bilinen ancak “Engiz” adının Türkçe olmadığı gerekçesiyle 1961 yılında değiştirilerek “Ballıca” adını alan kent, 1970 yılında belde yapılarak belediye oldu.

1988 yılında ise belediye meclisi kararıyla 19 Mayıs ismi verildi. Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da Samsun’a adım atarak Millî Mücadele’yi başlatması nedeniyle 19 Mayıs olan belde ilçe yapıldı. İlçe sınırları içindeki Balıklı Göllere ve Kızılırmak Deltası’nın bir bölümünün yer aldığı ve turizm açısından önemli ilçenin Kaymakamlık binası önündeki Atatürk heykeli içler acısı haliyle tepki çekti.

HEYKELİ İLÇENİN İLK BELEDİYE BAŞKANI YAPTIRDI

İlçe olduktan sonra ilk Belediye Başkanı olan DYP’li Yılmaz Erel, Atatürk Heykeli Yaptırma komisyonu kurarak 1994 yılında Kaymakamlık binası önünde ki Milli Bayram törenlerinin yapıldığı alana altın sarısı renginde 2 tarafında aslan figürü bulunan Atatürk heykeli yapıldı. Belediye ve ilçe halkının desteğiyle yapılan heykelin, önce yan taraflarında bulunan heykeller kaldırıldı. Kaidesi değiştirilen heykel kendi haline bırakıldı.

GÖZLERİ ÖNÜNDEKİ HEYKELİ GÖRMEDİLER

Yapıldığı tarihten itibaren zamanla altın sarısı rengi solup kaybolan Atatürk heykeli, kirlenip paslandı. Hiç bir bakım yapılmayan ve en son geçtiğimiz 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarını yapıldığı törenlerin sosyal medyada yayınlanan fotoğraflarını gören ADD Samsun Şube Başkanı Işık Özkefeli heykelin haline tepki gösterdi.

Törenlere Kaymakam İbrahim Civelek ve AKP’li Belediye Başkanı Osman Topaloğlu’nun da katıldığına dikkat çeken Özkefeli, şunları söyledi:

* Samsun’un Kurtuluş Savaşı’nın ilk adımının atıldığı şehir olduğunu söyleyerek, “Atatürk ile özdeşleşen şehrimizde, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e yapılan hakaretlere, heykellerine yapılan saygısızlıklara artık tahammülüz kalmadı.

* 19 Mayıs ilçemizde Kaymakamlık binası önünde bulunan Atatürk Heykelinin bakımsız, kirli ve paslı hali bizleri rahatsız ederken, ilçenin mülkü amiri hiç mi rahatsız olmuyor? Bu görüntü hem Samsun'a hem de adı ile özel 19 Mayıs ilçemize hiç yakışmamaktadır.

* Gözlerinin önündeki heykeli görmüyorlar mı? Bakımı yaptıramıyorlarsa eğer, biz gerekli bakımını yaptırarak tekrar yerine yerleştirilmesini sağlayabiliriz. Atatürk ve Cumhuriyet sahipsiz değildir.