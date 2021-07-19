Kayseri’de 13 dakikada 3 deprem meydana geldi! Son depremler…

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığının tespitlerine göre merkez üssü Kocasinan ilçesi olan saat 10.32de 3,8, saat 10.39da 3,9 ve saat 10.45te 3 büyüklüğünde 3 deprem oldu. Depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.

DEPREMDE OLUMSUZ BİR DURUM YAŞANMADI

Sosyal medyadan paylaşım yapan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Geçmiş olsun Kayseri. 3.8 büyüklüğünde bir deprem ile sallandık. Şu an için ekiplerimize ulaşan olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Bütün birimlerimiz teyakkuz halindedir. 153 çağrı merkezimize ulaşabilirsiniz ifadelerine yer verdi.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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AFAD SON DEPREMLER