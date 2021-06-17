Kayseri’de evin duvarında yakalandı! Tam 3 metre…

Trafik kazaları, intihar girişimleri, su baskınları, enkaz altında bulunanların ve arazide mahsur kalanların kurtarılması gibi birçok olaya müdahale eden Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin yılan yakalama timleri de özellikle kırsal mahallelerde gelen ihbarları değerlendiriyor.

İLK ALTI AYDA 51 YILAN YAKALANDI

Talas İlçesi Başakpınar Mahallesi'nde müstakil bir evin duvarına yılan girdiği ihbarını aldıktan kısa süre sonra bölgeye giden itfaiye ekipleri, yaklaşık 3 metre boyundaki yılanı yakaladı.

Yakalanan yılan doğal yaşam alanına bırakılırken, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri 2021 yılının ilk altı ayında şikâyetler üzerine farklı ilçe ve mahallede 51 yılan yakaladı.

DUVAR BOŞLUĞUNDA MAHSUR KALAN KEDİ KURTARILDI

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, Sivas Caddesi No:195 adresinde güzellik merkezinin duvar boşluğunda mahsur kalan yavru kediyi de kurtararak, belediyenin kedi bakım evine teslim etti.

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