Kayyumun, suya yüzde 330’luk zam kararı mahkemeden döndü

Diyarbakır 1. İdare Mahkemesi, kayyum yönetimindeki Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nin 2020 yılı içinde suya yaptığı yüzde 35 ila yüzde 330’luk zam Diyarbakır Barosu Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu, kayyum yönetiminde olan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizayon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü tarafından yargıya taşındı. Diyarbakır Barosu Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu üyesi avukat Şahin Koyun'un başvurusunu değerlendiren Diyarbakır 1. İdare Mahkemesi, su fiyat tarifesinin eşitlik ilkesine aykırı olduğuna karar vererek yapılan zammı iptal etti.

DİYARBAKIR 3 AYRI GRUBA AYRILDI

Bilgi ve belgeleri inceleyen mahkeme, DİSKİ Genel Müdürlüğü ücret tarifesine göre, ‘Meskenler için su bedelinin 3.34 TL, atık su bedelinin 1.66 TL olarak belirlendiği, toplam bedelin 5.00 TL olduğu, fiyatlama yapılırken Diyarbakır ilinin 3 gruba ayrıldığını hatırlattı. Kayapınar, Sur, Bağlar, Yenişehir İlçelerinin birinci grup, Ergani, Bismil, Silvan İlçelerinin, 2. Grup, Çermik, Çınar, Çüngüş, Dicle, Eğil, Hani, Hazro, Kocaköy, Kulp, Lice İlçelerinin 3. Grup olarak belirlendiği kaydedildi.

1. Grup ilçeler olarak belirlenen Kayapınar, Sur, Bağlar, Yenişehir İlçelerinde temel fiyat olarak belirlenen 5,00 TL üzerinden yüzde 29 indirim uygulanarak birinci kademe olarak kabul edilen 0-15 metre küp m3 için su bedelinin (1m3) 2,35 TL, atık su bedelinin (1m3) 1,18 TL olmak üzere toplam bedelin 1m3 için 3,55 TL olarak belirlendiği, ikinci kademe olarak belirlenen 15 m3 aşan tüketim için su bedelinin yüzde 50 zamlı olarak 1metreküp için 5,33 TL olarak belirlendiğini tespit etti.

MAHKEME, ZAM KARARINI ‘EŞİTLİK İLKESİNE’ AYKIRI BULDU

Kararda, anılan mevzuat hükümleri gereğince, su bedeli maliyet bazlı olarak belirleneceği, bir metreküp su bedelinin eşit olacağı, bu bakımdan, maliyeti eşit olanın satış bedelinin de eşit olması eşit maliyetli bir maldan daha fazla ücret alınmasının eşitlik ilkesine aykırı olduğu belirterek;

“Bu durumda, dava dosyasındaki bilgi ve belgeler ile mevzuat hükümlerinin birlikte değerlendirilmesinden; dava konusu tarife ile su ve atıksu bedelinin hem ilçelere göre hem de tüketim miktarına göre kademeli olarak belirlendiği, anılan mevzuat hükümleri gereğince, su bedeli maliyet bazlı olarak belirleneceğine göre, her bir metreküp su bedelinin eşit olacağı, bu bakımdan, maliyeti eşit olanın satış bedelinin de eşit olması gerektiği, su bedelinin tüketim miktarına ve aynı beldede ilçelere göre kademelendirilmesi ise, eşit maliyetli bir maldan daha fazla ücret alınması sonucunu doğurduğundan, bu da eşitlik ilkesine aykırı olduğu, keza, su tüketimine bağlı olarak tahakkuk ettirilen atıksu bedelinin hesaplanmasında da eşitsizlik yaratacağından, dava konusu su fiyat tarifesinde hukuka ve mevzuata uyarlık bulunmamaktadır” denildi.

KARAR İPTAL EDİLDİ

Mahkeme, açıkladığı nedenlerle İstinaf yolu açık olmak üzere dava konusu su fiyat tarifesinin iptaline karar verdi. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin İdare Mahkemesi'nin iptal kararını İstinaf Mahkemesi'ne taşıyıp taşımayacağı ise “itiraz süresi” dolmadığı için şimdilik bilinmiyor.