Kayyumun tanıtım ihalesi tepki çekti

Diyarbakır Valisi ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi (DBB) kayyumu Münir Karaloğlu, Diyarbakır surlarının tanıtımı için bir firmayla 400 bin TL'ye pazarlık usulüyle anlaştı. İhale Kanunu'nun 21 maddesinin “f” bendine göre pazarlık usulüyle yapılan ihaleye 2 firma katıldı.

DBB ile ihale verilen İstanbul Beyoğlu merkezli şirket arasında sözleşme 6 Temmuz'da imzalandı. İhalenin belgesini, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini yürütürken görevden alınan ve tutuklanan Selçuk Mızraklı sosyal medya hesabından paylaştı.

“BELEDİYE KASASINA NASIL ÇÖKÜLÜRÜN FİLMİNİ ÇEKİYORLAR”

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini yürütürken yerine kayyum atanması sonrasında tutuklanan Selçuk Mızraklı, sanal medya hesabından yapılan ihaleyi “Kayyum iftiharla sunar; Amed Belediyesi'nin öz kaynaklarıyla sıfır maliyet ile hazırlayabilecekleri tanıtım filmini 400 bin liraya mal ederek belediye kasasına nasıl çökülürün filmini çekiyorlar” diyerek tepki gösterdi.

“KAYYUM DÖNEMİ HESAP VERİLEMEZ BİR DÖNEME GİRMİŞTİR”

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan bu ihalenin denetim ve şeffaflıktan uzak olduğunu belirten DEVA Partisi Diyarbakır İl Başkanı Cihan Ülsen ise şunları kaydetti:

*Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ne yapıp ne edip kamuoyunun gündeminde düşmek bilmiyor. Ama ne yazık ki bu durum yani gündem olma hali belediyenin ortaya koymuş olduğu çalışmalar ya da performansları için değil daha çok boşa harcanan kamu harcamalarına dair.

*Son olarak Büyükşehir Belediyesi tarafından Diyarbakır surlarına ve Diyarbakır'a dair tanıtım filmi için ihale bedelinin 400 bin TL olarak açıklanmış olması akıl alır gibi değildir. Belediyenin kendi öz kaynaklarını kullanmak suretiyle yapabileceği böylesi bir tanıtıma dışardan ihale usulüyle bu durumun ihale edilmesi ancak ve ancak tanıdık ve bildik yandaş bir firmaya iltimas geçilmesi ile açıklanabilir.

*Eğer bu durum böyle değilse Diyarbakır Büyükşehir belediyesinin bir an önce bu tanıtım filmine ilişkin ihaleye dair bütün süreci şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşması gerekmektedir. Ancak ne yazık ki yaşanan diğer usulsüzlükler ve boşa harcanan kamu parasına dair yapılan bütün eleştirilere dair cevap verilmediği gibi bu duruma da bir cevap verilmeyecektir.

*Büyükşehir belediyesi kayyum dönemi ile beraber hesap verilemez bir döneme kendisi açısından girmiştir. Bu Denetimden ve şeffaflıktan yoksun bu durum kabul edilemezdir. Bir an önce ilgili açıkça hukuka aykırı ihalenin iptali kamu menfaati gereğidir.

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