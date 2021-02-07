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Kaza yapan AKP’li vekil hastaneye kaldırıldı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde kavşakta iki otomobilin çarpıştığı kazada AKP Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız ve oğlu Ahmet Yediyıldız, yaralandı.

Güncellenme: 20:44, 07/02/2021
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Kaza yapan AKP’li vekil hastaneye kaldırıldı

Kaza, akşam saatlerinde Ocaklı kavşağında meydana geldi. Ordudan Ankara’ya giden AKP Ordu Milletvekili Ahmet Yediyıldız yönetimindeki 34 KS 9626 plakalı otomobil, Feyyaz Tekel idaresindeki 43 AL 636 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada milletvekili Yediyıldız ve yanındaki oğlu Ahmet Yediyıldız yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalede bulunulan milletvekili Yediyıldız ve oğlu, ambulanslarla Sungurlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan baba-oğulun sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA

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