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Kaza yaptı, tomografi sonrası hayatının şokunu yaşadı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü Tuncay Şurutoğlunun, yaralı olarak kaldırıldığı hastanede çekilen tomografisinde ciğerlerinde corona tespit edildi. 

Güncellenme: 00:24, 11/02/2021
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Kaza yaptı, tomografi sonrası hayatının şokunu yaşadı

Kaza, akşam saatlerinde Değirmendere Kurtuluş Bulvarı yakınlarında meydana geldi. Tuncay Şurutoğlunun kullandığı 34 DFZ 199 plakalı motosiklet, iddiaya göre kavşağa geldiği sırada kırmızı ışığa rağmen durmayınca, Murat Taçyıldız yönetimindeki 41 RC 027 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerince, yaralı sürücü Tuncay Şurutoğlu, ilk müdahalesinin ardından Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesinde tedaviye alındı.

CORONA OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Burada yapılan müdahale sırasında kaza nedeniyle vücudunda oluşan hasarın tespit edilmesi amacıyla çekilen tomografide Tuncay Şurutoğlunun ciğerlerinde corona tespit edildi.

Şurutoğlu’nun, buradaki tedavisinin ardından SEKA Devlet Hastanesi pandemi servisine sevk edileceği belirtildi. Bu arada, Şurutoğlunun renk körü olduğu ve ehliyetinin de bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA

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