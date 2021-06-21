Kazada öldü, otopside şoke eden detay ortaya çıktı

Durdu Ertürk, 17 Haziran günü saat 16.30 sıralarında trafik kazası geçirme sebebi ile hastaneye kaldırılmış ve burada hayatını kaybetmişti. Ertürk'ün cenazesi otopsiye gönderilip incelendikten sonra bacağından vurulduğu ortaya çıktı. Bu detay üzerine harekete geçen polis ekipleri, konuyla ilgili çalışma başlattı.

CİNAYET SÜPHELİSİ YAKALANDI

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan güvenlik kamerası incelemesi neticesinde önce eşkali daha sonra da kimliği belirlen Metin Ö., 19 Haziran Cumartesi günü ikametinde gözaltına alındı.

“AYNI KADINA AŞIK OLDUK”

Metin Ö.'nün emniyetteki ifadesinde, aynı kadına aşık oldukları ve bu yüzden Durdu Ertürk’ü silahla vurduğunu itiraf ettiği öğrenildi. Daha önceden 31 adet suç kaydı olduğu ortaya çıkan Metin Ö., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının arından da adliyeye sevk edildi. (İHA)