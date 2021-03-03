Kaza sonrası düşündüren görüntü! Yardım etmeseniz daha iyiydi

Kaza, Manavgat-Alanya D-400 karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Manavgat istikametinden Alanya istikametine gitmekte olan Caner Özyapı'nın kullandığı otomobil, aynı istikamete seyir halindeki Ahmet Ali Çınar'ın kullandığı ticari araca arkadan çarptı. Kazada Yahya İngin ve Bülent Bal yaralandı.

Kazanın ardından yaralılara ilk müdahaleyi yoldan geçen diğer araçlarda bulunan vatandaşlar yaptı. Araçlardan indirilen ve çimlerin üzerine yatırılan yaralılara müdahale sırasında tam anlamıyla ilk yardım kargaşası yaşandı.

HER KAFADAN BİR SES ÇIKTI

Her kafadan bir sesin çıktığı müdahale sırasında yaralılar bir ara araçlara bindirilerek hastaneye götürülmek istense de diğer vatandaşların müdahalesiyle ambulans ve sağlık ekibi beklendi. Yaralılar olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından durumlarının iyi olduğunu belirterek ambulansla hastaneye gitmeyen araç sürücülerinin de daha sonra tedavi amacıyla kendi imkanlarıyla hastaneye gittikleri bildirildi. (İHA)