Kedi dehşetini ortaya çıkaran komşu konuştu: Anne kedi evdeki fırını tırnakladı

Küçükçekmece Beşyol Mahallesinde ikamet eden Japon uyruklu D.M., geçen pazar günü sokakta vatandaşların sahiplendiği ve beslediği yavru kedileri bir kovaya doldurarak evine çıkarttı. M.D.’nin daha sonra yavru kedileri pişirerek yediği öğrenildi. Dehşet veren bu olay ise sokakta bulunan Burhan Yüksek’in dikkati sayesinde ortaya çıktı.

Şahsın kedileri evine götürdüğünü gören Yüksek olayın peşini bırakmayarak önce komşularına daha sonra da polise bilgi vererek şahsın yakalanmasını sağladı.

“EVE GÖTÜRÜP SEVECEK MAMA VERECEK SANDIM”

Yaşanan dehşet verici olayı anlatan Yüksek “Pazar günü sabah saat altı civarında ben uyandım balkona çıktım dışarıya baktığımda beyaz bir kovaya yavru kedileri dolduruyordu. Aldı ve yukarı doğru çıktı ben yukarıdan da seslendim ama pazar sabahı olduğu için çok da seslenemedim. Alacak evine çıkaracak ve mama verecek diye düşündüm.

Aradan zaman geçti saat 11 gibi o bina da oturan başka bir komşumuza durumu anlattım ‘kedi yavrularını aldı gitti ama geri getirmedi anne de burada yavrularını arıyor’ dedim. Ama onlar da fazla ilgilenmedi.

“ANNE KEDİ EVDEKİ FIRINI TIRNAKLAMIŞ”

Ben ondan sonra işe gittim geldiğimde hâlâ anne burada yavrularını arıyordu. Ben bu sefer diğer komşulara durumu anlattım. Onlar da merak etti. Bu arkadaşı çağırdık geldi aşağıya. Sorduk ‘yavruları aldın gittin dedim’ ilk önce inkar etti. ‘Ben sevdim buraya bıraktım’ dedi. Ben de ‘yalan söylüyorsun kovaya doldurup çıkarttın’ dedim.

Ondan sonra diğer arkadaşları da evine gönderdik. Anne kediyi de gönderdik yavruları orada mı bilir diye. Kapıyı açar açmaz anne kedi içeriye atlamış. Odalara falan koşmuş. Ondan sonra anne kedi fırının önüne gelmiş fırını tırnaklamış.

Arkadaşlar daha sonra anne kediyi de alarak aşağıya indi. Arkadaşlar ‘yüzde 99 kediler oradaydı ama fırından da çok kötü kokular geliyordu’ dedi.

“MAHALLEYE GELİP ÖZÜR DİLEDİ”

Yaşananların ardından polis çağırdıklarını söyleyen Yüksek, sözlerini şöyle sürdürdü:

Ondan sonra polise ihbar ettik kapıyı açtıramadı ilk gelen ekip. Savcılıktan kağıt olması gerektiğini söylediler bize ve ayrıldılar. Daha sonra ben pazartesi günü hayvan dernekleri ile irtibata geçtim. O derneklerin sayesinde emniyetin içinde daha önce adını duymadığım hayvanları koruma birimi varmış onlar geldi.

Çok duyarlı bir komiser vardı içlerinde çok duyarlı davrandı. Onlar çok ilgilendiler ve gözaltına aldılar. Kendisi göz altı sırasında itiraf etmiş, ‘Ben kestim bunları yedim’ demiş.

Dün tekrar buraya geldi ve bizden özür diledi ‘ben yaptım yedim bir daha yapmayacağım’. Biz yine polis ekiplerini aradık onlar da geldiler dün gözaltına aldılar ve sınır dışı edeceklermiş.