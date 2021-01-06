Kedi ve köpek fotoğraflarıyla dolandırdı

Hayvanseverlerin terk edilen kedi ve köpeklere yeni bir yuva bulabilmek amacıyla sosyal medyada oluşturduğu hesaplara benzer bir hesap açan Serkan B., burada kedi ve köpek fotoğrafları paylaşarak onlar için kampanya başlattı.

İlanı görenler, internet üzerinden Serkan B. ile iletişime geçip, söz konusu hayvanları sahiplenmek istediğini söyledi. Serkan B., bu yöntemle Türkiye'nin dört bir yanında yüzlerce kişiyle bağlantı kurdu.

SOSYAL MEDYA HESAPLARI KAPANINCA FARK ETTİLER

Ankara'da yaşayan Aşkın Ç., Serkan B.'nin sosyal medya hesabından fotoğrafını paylaştığı yavru köpeği sahiplenmek istedi.

Serkan B., Aşkın Ç.'den 150 TL, yine yavru bir köpek sahiplenmek isteyen Bursa'daki Arzu G.'den 500 TL, İstanbul'da yaşayan Burak Ö.'den sahiplenmek istediği yavru kediyi ‘pet taksi' ile göndermek ve transfer masrafları için de 300 TL para talep etti. Bu kişiler, Serkan B.'nin istediği paraları, verdiği hesaplara yatırdı.

Bu kişiler, sahiplenmek istedikleri hayvanlar kendilerine ulaşamayınca, Serkan B. ile iletişime geçmek istedi. Ancak sosyal medya hesabının kapatıldığını gören Aşkın Ç., Arzu G. ve Burak Ö., dolandırıldıklarını anlayıp, polise başvurdu.

Bunun üzerine polis ekipleri, Serkan B.'yi merkez Seyhan ilçesine bağlı Toros Mahallesi'ndeki evinde yakalayıp, gözaltına aldı.

5 AYDA 69 BİN LİRA DOLANDIRMIŞ

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen soruşturmada Serkan B.'nin, aynı yöntemle sadece son 5 ayda yüzlerce kişiyi 69 bin lira dolandırdığı ortaya çıktı.

Serkan B.'nin, dolandırdığı kişilerden gelen paralar için kendi hesabıyla birlikte kız kardeşi Cennet B. ve nişanlısı Azize P.'nin de banka hesaplarını kullandığı tespit edildi. Sonrasında paraları ‘elektronik para'ya dönüştüren Serkan B.’nin, hesaplar arasında para trafiğiyle paranın takibini zorlaştırmaya çalıştığı öne sürüldü.

TATİLDE PARASI BİTİNCE DOLANDIRMAYA DEVAM ETMİŞ

Polisin yaptığı teknik takipte, Serkan B.'nin, dolandırıcılıktan elde ettiği paralarla nişanlısı Azize P. ile birlikte yaz tatili için Antalya, Muğla ve İzmir'e gittikleri, ancak çiftin parası bitince Serkan B.’nin tatilde de insanları kandırıp, onların paralarını almaya devam ettiği tespit edildi. Serkan B. ve Azize P.'nin, bir ATM'den para çektiği anlara ait görüntülere de ulaşıldı.

Emniyetteki sorgusunda hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Serkan B.’nin, “Arkadaşım benden para transferi için hesap bilgilerimi istedi. Ben de ona yardımcı olmak istedim. Ben kimseyle hayvan sahiplendirme konusunda pazarlık yapmadım” dediği öğrenildi.

Daha önce işlediği çeşitli suçlardan sabıkası olduğu öğrenilen Serkan B., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)