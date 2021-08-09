Kemerköy santrali yeniden devreye girdi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kemerköy Termik Santrali’nde yapılan kontroller ve arızalı ekipmanların onarılmasıyla bir ünitenin devreye alınarak elektrik üretimine başladığını duyurdu.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Muğla Milas’ı küle çeviren yangından nasibi alan Kemerköy Termik Santrali’nin bir ünitesi devreye alınarak elektrik üretimine başlandı. Konuyla ilgili açıklama Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’den geldi.

Bakan Dönmez Twitter’dan yaptığı açıklamada, “Kemerköy Termik Santrali'ndeyiz. Yapılan kontroller ve arızalı ekipmanların onarılmasıyla, bir ünite devreye alınarak elektrik üretimine başladı. Kalan üniteler, bakım ve kontrolleri de tamamlanınca devreye girecek” ifadelerine yer verdi.

İlginizi Çekebilir Milas yangını sürüyor! Termik santralde patlamalar yaşandı