Kemerköy Termik Santrali’nden yangın açıklaması

Muğla'nın Milas ilçesinde devam eden ve rüzgarın da etkisiyle dün akşam Kemerköy Termik Santrali'ne ulaşan yangının ardından, santral tahliye edilirken, yangın sabah saatlerinde etkisini yitirdi. Şirketten konuya ilişkin açıklama geldi.

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Milas’ta devam eden orman yangınının Ören’de bulunan Kemerköy Termik Santrali’ne sıçraması üzerine YK Enerji konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Şirketten yapılan konuya ilişkin yazılı açıklamada, “Santralimize yönelik yangın tehlikesi ortaya çıktığından itibaren yangınla mücadelede devletimizin tüm ilgili birimleri ile koordineli bir çalışma yürütülmüş ve aynı şekilde tüm çalışmalarımız devam etmektedir. Yeniköy-Kemerköy Termik Santrallerinin hissedarı olan şirketlerden ve tüm ortaklıklarından bu süreçte onlarca sayıda itfaiye, yangın söndürme araçları, arazözler ve iş makineleri, yangın uzmanları ve ekipler santral sahasında ve bölgesinde konuşlandırılmıştır. Ayrıca yangınla mücadelede Türkiye’nin dört bir yanından belediyeler ve birçok şirket, itfaiye, acil müdahale ekip ve ekipman, iş makinesi desteği sağlamıştır” denildi.

HİDROJEN TANKLARI SU İLE DOLDURULDU

Ekipman tedariği dışında alınan tedbirlere de değinilen açıklamanın devamında, “Yangının gerek santral sahasına ulaşmasını engellemek ve gerekse diğer yerleşim bölgelerine etkisini yok etmek için tedarik edilen ekipmanlar hizmete sunulmuştur. Hidrojen tankları planlı olarak boşaltılmış, içleri su ile doldurulmuştur. Santralin çevresine yaklaşık 20 metre genişliğinde koruma bandı oluşturulmuş ve yanıcı nitelikli fuel oil gibi hammaddeler ticari kaygı gözetmeksizin imha edilmiştir. Üretim kademeli olarak durdurulmuştur” bilgilerine yer verildi.

Şirketten yapılan konuya ilişkin açıklamanın devamında, “Sürecin başından itibaren santral bölgesinde yangına bütün unsurlarla müdahale edilmiş, üretim kademeli olarak durdurulmuştur. Ancak ani bastıran rüzgarın etkisiyle güçlenen yangın, santral yerleşkesinin içine girmiştir. Bu sürecin ardından santral güvenli bir biçimde tahliye edilmiştir. Planlı ve kontrollü tahliye çalışmalarımız başarı ile sonuçlanmıştır. Bunun neticesinde 624 çalışanı olan Kemerköy santralimizde herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmamıştır” ifadelerine yer verildi.

PATLAMA MEYDANA GELMEDİ

Termik santralde herhangi bir patlama yaşanmadığına dikkat çekilen açıklamada, “Kamuoyunda oluşan endişeleri gidermek için belirtmek isteriz ki; santrallerimizde yangının etkileri nedeniyle çevreye zarar verebilecek herhangi bir unsur bulunmadığı gibi bir patlama da meydana gelmemiştir. Yangının kontrol altına alınmasının ardından sabah saatlerinde ekiplerimiz santral sahasına girmiş ve ilk gözlemlerine göre yeni bir risk unsuru tespit edilmemiştir. Soğutma çalışmalarına itfaiye ekipleri tarafından devam edilmektedir. İlk belirlemelere göre kömür stok sahalarında yangının herhangi bir etkisinin olmadığı gözlemlenmiştir. Stok sahalarındaki kömürün yandığına ilişkin sosyal medyada yer alan bilgiler hiçbir şekilde gerçeği yansıtmamaktadır” denildi.

Santralin bölgeye tekrar enerji vermesine yönelik çalışmalar, soğutma çalışmaları ile eşzamanlı olarak devam etmektedir denilen açıklamanın devamında şu bilgilere de yer verildi:

“Çeşitli mecralarda art niyetli olarak speküle edildiği üzere yangına engel olunmadığı iddiaları tamamen asılsız ve dezenformasyon amaçlıdır. Yangının söndürülmesi ve kontrol altına alınması için yukarıda da belirtildiği gibi tüm imkanlar seferber edilmiş, bunların yanı sıra havadan yangına müdahale aracı temini dahil olmak üzere gerekli tüm aksiyonlar alınmış ve ilgili prosedürler zamanında devreye sokulmuştur. Bundan sonraki gelişmelerle ilgili olarak kamuoyu şeffaf bir şekilde bilgilendirilmeye devam edilecektir.”

YANGINDAN SONRA İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ

Muğla'nın Milas ilçesi Ören Mahallesi'ndeki orman yangınında alevler içinde kalan Kemerköy Termik Santrali'nin içi yangından sonra ilk kez görüntülendi.

Muğla'da 8 gündür devam eden orman yangınlarında alevler dün gece Kemerköy Termik Santrale ulaşmıştı. Dün gece boşaltılan bölge adeta hayalet şehre dönerken, olayın vahameti gün ağarınca ortaya çıktı. Alevlerin çevrelendiği Kemerköy Termik Santrali içeriden de ilk kez görüntülendi. Alevlerin santralin çok sınırlı bir kısmına zarar verdiği görüldü. Ana ünitelerde herhangi bir sıkıntının olmadığı, sadece çevresindeki otluk alanın yandığı görüntülere yansıdı. Terminalin etrafında soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenilirken, büyük boyutlu bir zarar oluşmadığı aktarıldı.