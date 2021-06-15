Kendi kullandığı minibüsün altında kalarak hayatını kaybetti!

Olay, önceki gün TEM Otoyolu Sultangazi istikameti Gaziosmanpaşa mevkiinde yaşandı. Gaziosmanpaşa minibüs hattında çalışan İshak Toğluk, içerisinde yolcu olmayan boş minibüs ile seyir halindeyken aniden fenalaştı.

Aracını yol kenarına park etmeye çalışan sürücü İshak Toğluk, kapısının açılmasıyla bir anda aşağıya düştü. Hareket halindeki aracın altında sıkışan Toğluk'u gören diğer sürücüler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Aracın altında sıkışan sürücü vatandaşların yardımıyla çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Burada ilk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından yapılan İshak Toğluk ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan Toğluk, hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. (İHA)