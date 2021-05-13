Kendilerini uyaran polislere saldırdılar…

Olay Mesudiye Mahallesi 1. Aydın sokakta meydana geldi. Polis, ekipleri Sokağa çıkma kısıtlamasına uyulmadığı yönünde gelen ihbar üzerine Mesudiye mahallesi 1. Aydın sokağa gittiler.

Polisler, sokaktaki şahısları uyararak evlerine gitmelerini söylediler. Sokakta bulunan Talip A.,Osman B. Ve Hikmet B. Polis ekiplerinin uyarılarını dikkate almadılar.

Polis ekipleri ısrarla uyarınca, 3 şahıs saldırmaya başladı. Olay yerine çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Saldırganlar, polislere yumruklarla saldırınca ortalık karıştı. Gelen ekipleri, 3 şahsı etkisiz hale getirdiler.

Olay da 5 polis hafif şekilde yaralandı. 3 saldırgan ise gözaltına alındı. Hastaneye kaldırılan polislerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan 3 şahsa sokağa çıkma yasağına uymadıkları gerekçesiyle 9 bin 450 TL cezai işlem uygulandı. (DHA)