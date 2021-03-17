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Kendini ateşe verdi: Şimdi inanmasınlar da göreyim

Kayseri'de ailesiyle tartışan kepçe operatörü Yaşar K. (40), üzerine benzin dökerek kendini ateşe verdi. Vücudunda hafif yanıklar oluşan Yaşar K, hastaneye kaldırıldı.

Güncellenme: 17:16, 17/03/2021
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Kendini ateşe verdi: Şimdi inanmasınlar da göreyim

Ailesiyle bilinmeyen bir nedenle tartışan kepçe operatörü Yaşar K, saat 15.00 sıralarında Cumhuriyet Meydanında üzerine benzin dökerek kendini ateşe verdi.

Alevler içinde kalan Yaşar K.’ya ilk müdahaleyi meydandaki polisler yaptı. Yangın söndürme tüpüyle yapılan müdahale ile alevler söndürüldü.

“AİLEM BANA İNANMADI”

Vücudunun baş ve omuz kısmında yanıklar oluşan Yaşar K, “Ailem bana inanmadı, şimdi inanmasınlar da göreyim” dedi.

Yaşar K, gelen sağlık ekipleri tarafından Kayseri Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis inceleme başlattı. DHA

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