Kendisinden ayrılmak isteyen kadına dehşeti yaşatmıştı: Hakkındaki adli kontrol tedbirleri kaldırıldı

İstanbul Şişli’de 9 Aralık 2020 tarihinde Tuğba Erçakar, kız arkadaşı Ceylan Abazoğlu'nun evinden çıkmak için hazırlandığı sırada kendisinden ayrılmak istediği erkek arkadaşı Mehmet Hanifi Bozaslan tarafından tekme tokat darp edilmişti. O anlar ise evde bulunan güvenlik kamerasına saniye saniye yansımıştı.

“BEN ÖLÜNCE DEĞİL BEN YAŞARKEN SESİMİ DUYMANIZI İSTİYORUM”

Olayın ardından Twitter hesabından darp edilme anlarını paylaşan Erçakar, “Sesimi duyurmak istiyorum. Ben ölünce değil ben yaşarken yanımda olup sesimi duymanızı, bana destek olmanızı istiyorum. Kişi tarafından ölüm tehditleri alıyorum ayrıca kız arkadaşım da güvende değildir. Kendisini tehdit etmektedir” ifadelerini kullanarak yardım istemişti.

Olayın ardından gözaltına alınan Bozaslan, ifadesinde müştekileri tehdit etmediğini söylemiş, emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilerek nöbetçi, hakimliğe çıkarılmıştı. Sulh Ceza Mahkemesi, Bozaslan'a konutu terk etmeme, imza ve konuta yaklaşmama şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

8 YILA KADAR HAPSİ İSTENMİŞTİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede şüpheli Mehmet Hanifi Bozaslan'nın Tuğba Erçakar'a karşı, ‘Basit yaralama' ve ‘Tehdit' suçlarından 3 yıla kadar hapis cezası istenmişti.

Şüpheli Bozaslan'ın, Erçakar'ın arkadaşı Ceylan Abazoğlu'ya yönelik ise ‘Hakaret', ‘Kişilerin huzur ve sükununu bozma' ve ‘Tehdit' suçlarından 5 yıla kadar hapsi talep edilmişti.

İstanbul 30. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianame kapsamında mahkeme, davanın basit yargılama usulü ile yapılmasına karar vermişti.

“POLİSLER GELDİKTEN SONRA AKLI YERİNE GELMİŞTİR”

Sanık Bozaslan'ın avukatı Sedat Çakar, basit yargılama usulü gereğince mahkemeye sunduğu dilekçede şu ifadelere yer verdi:

* Müvekkilde panik atak ve anksiyete bozukluğu vardır. Raporlarını ve reçetelerini dilekçelerimizin ekinde sunuyoruz. Kamera kayıtları ayrıntılı incelendiği zaman müvekkilin hareketlerinden aklı başında bir insan gibi olmadığı, kendinde olmadığı anlaşılmaktadır. Zaten kendisi de arbede anının nasıl olduğunu, nasıl yaşandığını anlamamıştır.

* Yaşanan olayı psikolojik rahatsızlığından dolayı hatırlamamaktadır. Çok derin bir pişmanlık duymaktadır. Polisler geldikten sonra aklı yerine gelmiştir. Psikolojik hastalığı sebebiyle yaşananlar kendi iradesiyle gerçekleşmemiştir. Tek başına yaşamakta olup geçinebilmesi için çalışması gerekmektedir.

ADLİ KONTROL TEDBİRLERİ KALDIRILDI

Dilekçede, “Adli kontrol kararı müvekkilin işlerini de etkilemekte ve geri dönüşü olmayan zararlar vermektedir. Toplanması gereken deliller toplandığından delilleri karartma ihtimali de yoktur. Müvekkilin daha önceden sabıkası bulunmamaktadır. Adli kontrol kararının kaldırılmasını talep etmekteyiz” denildi.

Mahkeme, sanık Mehmet Hanifi Bozaslan hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasına karar verdi.

İlginizi Çekebilir 'Sizi boşa dövmüyorlar' dedi, doktoru darp etti