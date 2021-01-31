Kendisini birliğine teslim ettikten sonra kazada ölen ailesini toprağa verdi

Samsun’da oğulları Mürsel Çelik’i askeri birliğe teslim ettikten sonra dönüşte şarampole yuvarlanan hafif ticari araçta yaşamını yitiren Mustafa (47), eşi Gülbahar (41) ve oğlu Gürsel Çelik (22), memleketleri Tokat’ın Almus ilçesinde göz yaşları içerisinde toprağa verildi.

Bir gün önce kendisini askere uğurlayan ailesini toprağa vermek için köye izinli gelen Mürsel Çelik, “Söylenecek pek bir şey yok. Takdiri ilahi diyoruz. Allah’tan gelen bir şey, böylesi kısmetmiş. Bundan sonra hayat bir şekilde devam ediyor. Kendi ayaklarımızın üzerinde durmayı deneyeceğiz. Babam beni birliğime teslim ettikten sonra dönüş yolunda kaza yapmış, birkaç saat sonra” diye konuştu. (DHA)