Kendisini öldürmek isteyen kocasının hayatını kurtardı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesine bağlı Sümer Mahallesi'nde meydana gelen olayda Ramazan Katma ve eşi Özge Katma arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Öfkelenen koca diğer odadan getirdiği av tüfeğini eşine doğrulttu.

İddiaya göre ‘Seni öldüreceğim' diye bağıran koca ardından ‘Sana kıyamam' diyerek namluyu çenesine doğrulttu. O sırada kocasının intihar edeceğini fark eden Özge Katma tüfeğe vurarak elinden almaya çalıştı.

Son anda tetiğe basan öfkeli koca çenesinden vurulurken dağılan saçmalar Özge Katma'nın da yüzüne isabet etti.

Çenesi parçalanan Ramazan Katma yaralı halde yan komşusundan yardım istedi. Olay yerine çağırılan acil servis ekipleri ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Denizli Devlet Hastanesine kaldırdı. Çiftin hayati tehlikeyi atlattığı öğrenilirken polis olayla ilgili soruşturma başlattı.