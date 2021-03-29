Kendisini uyaran müşteriye bıçaklı tehdit: Seni süzgece çeviririm

Olay, dün saat 12.00 sıralarında Kadıköy'de bulunan bir markette meydana geldi. Alışverişini tamamlayan Hamdi Keskik ödeme yapmak için kasaya doğru yönelerek sıraya girdi. O esnada kasa sırasında bekleyen bir kişiye ilerlemesini belirterek, sosyal mesafe kuralı konusunda uyarıda bulundu. Mesafe kuralına uyalım dendiği için deliye dönen şahıs küfürler ederek Keskik'e hakarette bulundu.

DİĞER MÜŞTERİLER ARAYA GİRDİ

Bununla da kalmayan şahıs cebinden çıkarmış olduğu bıçağı Hamdi Keskik'e doğru çekti. Öfkeden gözü dönen kişi daha sonrasında bağırarak “Benim canımı sıkma seni süzgece çeviririm” diyerek tehditler yağdırdı. Adamı ise marketteki diğer vatandaşlar susturmaya çalıştı.

Olay karşısında soğuk kanlı davranıp yara almadan atlattığını belirten Hamdi Keskik “Ben bu olaydan yara almadım ama başkasının başına daha kötüsü gelebilir. İcabında dışarıda bıçaklayabilirdi. Ben böyle kişilerin ülkemizden temizlenmesini istiyorum” ifadeleri kullandı. (İHA)