Kent alarmda! Günlük vaka sayıları artıyor

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de görüldüğü günden bu yana 50 binin üzerinde vatandaşın hayatını kaybetmesine neden olan corona virüsü ile mücadele devam ediyor. Normalleşme sürecinin ardından Aydın'da da sıkı tedbirler alınmaya devam ederken, pozitif vaka sayılarında artış yaşandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı, illere göre haftalık corona virüsü vaka sayıları tablosunda il genelinde pozitif vakalarda bu hafta ciddi artış yaşandığı görüldü. Vaka sayısı en düşük iller arasında yer alan Aydın'da geçtiğimiz hafta yüzde 34 oranında artış yaşayarak yüz binde 16,05 olan vaka sayısı bu hafta da yüzde 74 oranında ciddi artış yaşayarak yüz binde 28,06 olarak gerçekleşti.

“GÜNLÜK VAKA SAYISI 44’E YÜKSELDİ”

Aydın Valiliği ve Aydın İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde yapılan çalışmalar ve alınan tedbirlerin yanı sıra vatandaşların aşıya erişebilirliği konusunda da örnek çalışmalar yapılmaya devam ederken, Aydın hem pozitif vakalarda hem de aşılanma yüzdelerinde en iyi iller arasında yer almaya devam ediyor.

Haftalık vaka sayılarının açıklanmaya başlandığı ilk günlerden bu yana il genelinde alınan tedbirler etkisini göstermiş, günlük vaka sayısı 10'a kadar düşmüştü fakat ülke genelindeki normalleşme sürecinin ardından yaşanan artış Aydın'ı da etkiledi.

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tablo kapsamında yapılan hesaplamalara göre 17-23 Temmuz tarihleri arasında Aydın’da günde ortalama 44 vaka görülürken, bu rakam bir haftada 313'e ulaştı. Geçtiğimiz hafta ortalama 25'e yükselen günlük vaka sayısı ise bu hafta 44'e yükseldi.

Haftalık vakalar ile ilgili açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca; “İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Salgını kontrol altında tutma gücümüzü zora sokmayalım. Aşı olup tedbirlere uymak zorundayız” dedi.

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