Kentin 5 noktasında karantina kararı

Araklı İl Hıfzıssıhha Kurulunca yapılan yazılı açıklamada salgının yayılmasını engellemek için karantina uygulamasına karar verildiği duyuruldu.

Açıklamada, “Taştepe Mahallesinde 2 bina, Yeşilyurt Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesinde 2 noktada ve Özgür Sokakta 1 noktada covid-19 virüsünün tespit edilmesi nedeniyle hasta takibi yapılması, hastalığın yayılımının önlenmesi amacıyla 06.06.2021 günü saat 19.00 itibariyle ikinci bir emre kadar belirtilen yerlerin karantina altına alınmasına karar verilmiştir” denildi.

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