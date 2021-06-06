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Kentin 5 noktasında karantina kararı

Trabzon'un Araklı ilçesinde corona virüsü tedbirleri kapsamında 5 noktada karantina uygulaması başlatıldı.  

Güncellenme: 22:06, 06/06/2021
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Kentin 5 noktasında karantina kararı

Araklı İl Hıfzıssıhha Kurulunca yapılan yazılı açıklamada salgının yayılmasını engellemek için karantina uygulamasına karar verildiği duyuruldu.

Açıklamada, “Taştepe Mahallesinde 2 bina, Yeşilyurt Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesinde 2 noktada ve Özgür Sokakta 1 noktada covid-19 virüsünün tespit edilmesi nedeniyle hasta takibi yapılması, hastalığın yayılımının önlenmesi amacıyla 06.06.2021 günü saat 19.00 itibariyle ikinci bir emre kadar belirtilen yerlerin karantina altına alınmasına karar verilmiştir” denildi.

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