Kentin mavi rüyasıydı… Yapımı yılan hikâyesine döndü

Konya Ovası Projesi (KOP) kapsamında inşa edilen Bağbaşı Barajı ve 17 kilometre uzunluğundaki Mavi Tünel, Yukarı Göksu Havzasının sularını ilk kez 2015 yılında Konya Kapalı Havzası’na ulaştırdı.

Hedef, inşası devam eden diğer tesislerin de devreye girmesiyle yıllık 414 milyon metreküp suyu Konya Ovası'na ulaştırmaktı. Hadimi Tüneli ise bu kapsamda inşası devam eden tesislerden birisi.

2018 yılında yapımına başlanan ve KOP'un ikinci tüneli olma özelliğini taşıyan 17 kilometrelik tünelle Afşar Barajı’nda depolanacak olan suların Bağbaşı Barajı’na aktarıldıktan sonra Mavi Tünel vasıtasıyla Konya Ovası’na ulaştırılması planlanıyordu ancak yeterli fizibilite çalışması yapılmadığı için tünelin yapımı yılan hikâyesine döndü.

Tünelin Bağbaşı Barajı tarafından tünel delme makinesiyle (TDM), Afşar Barajı tarafından da klasik del patlat yöntemiyle ilerlemeye çalışılmak istense de bölgede sürekli heyelan ve sel baskınları yaşanmasından dolayı çalışmalar durma noktasına geldi.

KANALLARDA DA ÇÖKMELER MEYDANA GELDİ

Avşar Barajı'ndan Bağbaşı Barajı'na suyu aktaracak olan en önemli regülatör ise taşkent regülatörü. Buradan elde edilecek suyu tünele taşıyacak olan 6 kilometre uzunluğundaki açık ve kapalı kanallar da heyelan nedeniyle çöktü.

“PROJE İÇİN DAHA SAĞLIKLI BİR GÜZERGAH SEÇİLEBİLİRDİ”

Tüneldeki çalışmayla ilgili SÖZCÜ'ye konuşan çalışanlar, “Bölge çok zorlu ve heyelanlı bir bölge. Can güvenliği açısından çalışmak çok zor. Tünelin içerisine 2 kez su ve kum bastı. Bir seneden fazla bir süredir tünelde yol almak yerine sadece kum ve su çıkartıyoruz. Her an bölgede heyelan olacakmış gibi endişeyle çalışıyoruz. Bununla ilgili raporları da ilgililere ilettik. Bu iş uzmanların işi ama sanki burada yeterli bir etüt çalışması yapılmamış görülüyor. Proje için daha sağlıklı bir güzergâh seçilebilirdi. Şu ana kadar heyelan ve su baskınları olmasaydı daha iyi durumda olur ve ilermiş olurduk. Devlet büyüklerinin buraya bir an önce el atıp, Ovaya su vermesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.

“KENT İÇİN EN ÖNEMLİ PROJE PERİŞAN HALDE”

Hadimi tünelinde incelemelerde bulunan Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Abdullah Başçı, bölgede sürekli incelemelerde bulunduğunu ve inşaat çalışmalarının durma noktasına geldiğini söyledi.

Ödenek yetersizliğinden dolayı ciddi sıkıntılar yaşandığını söyleyen Başçı, şöyle konuştu:

* Bölgede yaptığımız incelemelerden sonra projede son durumun ne kadar vahim olduğunu gördük. Şu ana kadar Avşar Barajı ve Hadim Tüneli'ne 300 milyondan fazla para harcandı. Burada sık sık yaşanan heyelanlar nedeniyle kanallarda göçükler oluşuyor tünelleri su ve kum basıyor.

* Edindiğimiz bilgilere yapımı tamamlanan Avşar Barajında da çok ciddi yanlış ve eksiklikler var. Baraja su verilse de su tutmayacağı söyleniyor. Bunların yanında yanında ödenek yetersizliği var. 2019 yılında seçim için Konya'ya gelen Cumhurbaşkanı bu projelerle Konya'yı suya boğacaklarını söylemişti. Burada şimdi sular boşa akıp gidiyor.

* Kuraklığın yaşandığı bir süreçte büyük vaatler verilerek yapımına başlanan tünel şu an atıl durumda. Barajların durumu muamma. İktidar Konya'yı cezalandırıyor. Konya Ovası susuzluktan kıvranırken, çiftçimiz ‘su' diye inlerken, kent için en önemli proje perişan bir vaziyette. Bu gidişle bu proje 2030 yılına kadar da zor biter.

AHi KANALI DA ATIL VAZIYETTE

Projenin önemli adımı olan “100 yıllık rüya” Mavi Tünel Projesi ile Bağbaşı, Bozkır ve Avşar barajlarında toplanan suyu Konya Ovası'na aktaracak olan ve şu ana kadar 541 milyon lira harcandığı ifade edilen Mavi Regülatörü ve Apa-Hotamış İletim (AHİ) Kanalı defalarca çökmüş proje atıl vaziyette bırakılmıştı…