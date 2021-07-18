Kentsel dönüşüm için kullanılacaktı, ticarete açıldı

Tuzla Tepeören Mahallesi sınırları içinde hazineye ait 73 bin 587 metrekarelik arazinin imar planları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından değiştirilerek askıya çıkarıldı. Plan açıklama raporunda, parsellerin Kuzey Marmara Otoyolu Akfırat-Tepeören Geçişi'nden etkilenmekte iken değişen uygulama projesi sonrasında, 2015'te kesinleşen imar planlarının söz konusu parseller bakımından uygulama kabiliyeti kalmadığı bu yüzden plan değişikliğine ihtiyaç duyulduğu kaydedildi.

NİSAN AYINDA “REZERV YAPI ALANI” İLAN EDİLDİ

Rapora göre söz konusu parseller, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından dönüşüm uygulamalarında değerlendirilmek üzere Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun kapsamında 2 Nisan 2021 tarihinde “rezerv yapı alanı” ilan edildi. Şu an boş durumda olan ve bakanlığın kentsel dönüşüm projeleri kapsamında yeni konut yapılacak alan olarak belirlediği parseller 2015 tarihli mevcut planlarda “Sosyal ve Kültürel Eğitim Tesisi” fonksiyonuna sahipti.

ÖZEL OKUL, AVM, İŞ MERKEZİ

Bakanlık yaptığı plan değişikliği ile rezerv yapı alanı ilan ettiği parsellere, “ticaret, özel eğitim, belediye hizmet alanı, park ve yol” fonksiyonu verdi. Ticaret alanında emsal 0.40, yükseklik 3 kat oldu. Özel eğitim ve belediye hizmet alanında da aynı emsal geçerli olacak. Plan değişikliği ile 73 bin 585 metrekarelik arazinin; 25 bin 236 metrekaresine özel eğitim tesisi, 16 bin metrekaresine ticari birimler, 3 bin 600 metrekaresine de belediye hizmet tesisi inşa edilecek. Park için 15 bin 851 metrekare, yol için 13 bin metrekare ayrıldı. Ticaret alanı fonksiyonu verilen kısma iş merkezi, AVM ofis, büro, banka ve finans kurumları, özel sağlık tesisi yapılabilecek.