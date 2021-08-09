Kentte corona alarmı! Hastanelerde doluluk yüzde 90’ı geçti

Van Valisi Bilmez, "Pandemide en zorlu dönemi yaşıyoruz. Sağlık çalışanlarımızın yükü iyice arttı. Covid servisi doluluğu yüzde 90'ı geçti, salgına karşı en büyük silahımız aşı, lütfen aşı olalım" çağrısında bulundu.

ORHAN BOZKURT

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Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, kent genelinde corona virüs vakalarında patlama yaşandığını söyledi. Herkesi sosyal medya hesapları üzerinden aşı olmaya çağıran Bilmez, “Pandemide en zorlu dönemi yaşıyoruz” dedi.

“YETERİNCE AŞIMIZ VAR”

Aşı oranının Van genelinde yüzde 56,9 olduğunu belirten Vali Bilmez, salgın döneminde vaka sayısının ilk kez bu kadar yüksek olduğunu belirterek şunları söyledi: “Hastanede corona virüs için ayrılan normal servis yatak sayısının yüzde 90'ı doldu. Yoğun bakım yataklarının doluluk oranı da yüzde 63'e ulaştı. Pandemi süresince böyle bir rakamı hiç yakalamadık. Onun için de özellikle gençlerimizi aşı olamaya davet ediyoruz. Diğer taraftan ilk iki dozunu Sinovac yaptıran 65 yaş üstü yaşlılarımızın üçüncü doz aşılarını yaptırmalarını istiyoruz. Her aşı istasyonumuzda yeterince Sinovac ve Biontech aşısı bulunmaktadır.”

“EN BÜYÜK SİLAHIMIZ AŞI”

Salgını engellemek için en büyük silahın aşı olduğunu hatırlatan Vali Bilmez, “Sağlık çalışanlarımıza olan saygımız için, son bir buçuk yıldır zor dönemen geçen esnafımız için, okulların açılmamasından dolayı bunalıma giren öğrencilerimiz için aşı olalım. İnsanların birbirine sarılıp tokalaştığı günleri özledik. Geçen dönem hep mavi olan Van, şimdi turuncuya geçti. Bizim Van Gölü gibi ‘mavi' olmamız lazım” dedi.