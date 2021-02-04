Kentte corona sayısı artıyor! 3 köy karantinada

Elazığ’da dün Avcılı köyünde 10 kişinin Covid-19 testinin pozitif çıkmasıyla köy karantinaya alındı.

Bugünde Avcılı köyü yakınlarındaki Körpe ve Uzuntarla köyünde pozitif vakalara rastlandı. Yeni vakalar ortaya çıkması üzerine filyasyon ekipleri çalışma başlattı.

Valilik ise kısa sürede İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile her iki köyü de 14 gün süreyle karantinaya aldı. Karantinaya alınan köylerde Jandarma ekipleri köye giriş ve çıkışları kapattı.

Karantinaya alınan 3 köyde de yaklaşık 70 kişilik filyasyon ekibinin çalışma yaptığı bildirildi. İHA

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