Kentte gündüz vakti gece yaşandı

Manisa'nın Spil Dağı Milli Parkında 40 derece sıcaklık yaşanırken saatler 16.00'yı gösterdiğinde bir anda batı yönünden gelen kara bulutlar gündüzü geceye çevirdi.

Aydınlatma lambalarının otomatik olarak devreye girdiği Spil Dağı Milli Parkında görüş mesafesi düşmesi nedeniyle sürücüler araçlarının farlarını yakarak ilerledi.

Yaklaşık 10 dakika etkili olan sağanak yağışın ardından çekilen kara bulutlar sonrası Spil Dağı Milli Parkı yeniden gündüzü yaşadı.

Manisa Spil Dağı Milli Parkı Müdürü Halil Ernalçacı, “Şu an saatler 16.05. 5 dakika önce hava güneşli her şey güzeldi. Görüş mesafesi 5 kilometreydi şuanda 20-50 metreye düştü. Şuan göz gözü görmüyor. Bina kendini korumaya açtı ve ışıklandırmalar devreye girdi. Gece gibi oldu. Tamamen açık bir hava varken şuanda lambalar yandı. Araçlar farlarını yaktı. Hava kapalı ve çok yoğun bir sis var. Burası Spil” dedi. İHA