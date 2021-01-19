Kılıçdaroğlu: 1 milyon kişi sesini çıkarsa Türkiye sallanır

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Sefaköy Kültür Merkezi’nde apartman görevlileriyle buluştu. “Devleti yönetenler acaba bir apartman görevlisinin evine gidip halini hatırını sordu mu?” diyen Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

– Siyaset kurumu apartman görevlilerini görmek istemedi. Londra’daki tefecilerinin, beylerin, paşaların sorununu bilirler, sizin sorununuzu bilmezler. Oy istemeye gelince varlar, sorun dinlemeye gelince varlar. Ben sizden sorunlarınızı çözmek için oy istiyorum.

SİGORTA PRİMLERİNİZ YATIRILMIYOR

– Türkiye’de apartman görevlilerinin sayısı en az 1 milyon kişi. 1 milyon kişi sesini çıkarsa Türkiye sallanır. İzmir’de görevli olduğu apartman yıkılıp işsiz kalan bütün apartman görevlilerine iş bulduk.

– Apartman görevlisinin yasaya göre çalışma süresi belli ama siz de ben de biliyoruz ki apartman görevlileri 24 saat çalışıyor. Görüştüğüm apartman görevlileri sigorta primlerinin yatırılmadığını söyledi. “İşinden olurum” diye korkudan apartman yöneticisine neden yatırılmadığını soramıyor. Bir araya gelip örgütlenmeniz lazım. Size her türlü desteği veririz, hiç endişeniz olmasın”

BİR TELEFON KADAR YAKINIZ SİZE

– Yasalar bu hakları vermiş size ama bu hakların tanınması konusunda sorun var. Bu hakları alma veya apartman yöneticisi tarafından tanınması konusunda sorun var. Bu sorunları aşmanın yolu birlik olmaktır. Apartman yöneticisi ile sizin değil, sizi temsil eden sendika veya dernek başkanının görüşmesi lazım. Önemli olan kavga yaratmak değil sorunun çözülmesidir. Biz her zaman yanınızdayız. Bir telefon kadar yakınız size.