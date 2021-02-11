Kılıçdaroğlu: Türkiye böyle bir süreci, Enis bey de bu kadar büyük acıları yaşamasaydı

Esnaf ziyaretleri ve kanaat önderleriyle görüşmek üzer Bolu'ya giden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, basın mensuplarının Enis Berberoğlu'nun milletvekilliğine geri dönmesine ilişkin sorusunu yanıtladı.

“SONUÇTA GALİP OLAN ADALET”

Enis Berberoğlu'nun yenide parlamentoya dönmesinin memnuniyet verici olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, “Adalet açısından zaten bu gerekiyordu. Öbür türlü tam bir facia olurdu. Ama süreci gözden geçirdiğimizde ya da sürece baktığımızda sayın Berberoğlu beraatla müebbet arasında yargılandı. Bazı mahkemeler beraat, bazı mahkemeler müebbet cezası verdi. Nasıl bir yargı, nasıl bir anlayış, nasıl bir etkilenme? Politik gücü de görüyoruz burada ama adaleti de görüyoruz. Sonuçta galip olan adalet” şeklinde konuştu.

“TÜRKİYE BÖYLE BİR SÜRECİ, ENİS BEY'DE BU ACILARI YAŞAMASAYDI”

“Enis bey geldi mutluyum, sevinçliyim ama Türkiye adına da üzülüyorum” ifadelerini kullanan Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü;

*Böyle bir tablo keşke hiç yaşanmasaydı. Bir gelenek de oluşturdu aslında. Bir kişinin milletvekilliğinin düşmesi sonra yargı kararıyla tekrar parlamentoya gelmesi Türkiye'de ilk kez gerçekleşen bir olay.

*Bir Anayasa Mahkemesi kararının uygulanmaması, Anayasa Mahkemesi'nin tekrar toplanması ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne, Adalet Bakanlığı'na ve ilgili mahkemeye kendi kararını göndermesi ve Anayasa Mahkemesi'nin özel olarak ayrıca Anayasa Mahkemesi kararlarının sadece yargıyı değil parlamentoyu, idare makamlarını da bağladığını hatırlatması hukuk açısından iyi ama keşke bunların hiçbirisi yaşanmasaydı.

*Türkiye böyle bir süreci, Enis bey de bu kadar büyük acıları yaşamasaydı.

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