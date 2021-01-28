Kılıçdaroğlu ve Babacan’dan ortak açıklama: İstişare süreci başlatıyoruz

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etti. Görüşmenin ardından iki lider ortak basın toplantısı düzenledi. Ali Babacan, görüşmede güçlendirilmiş parlamenter sistemle ilgili görüş alışverişinde bulunduklarını belirterek şunları söyledi:

CHP’NİN DE ÖNEMLİ HAZIRLIKLARI VAR

– Bizim de pek çok siyasi partinin de güçlendirilmiş parlamenter sistem ile ilgili çalışmaları var. Bizim hazırlığımız önemli bir aşamaya geldi, fakat kamuoyuyla paylaşmadan önce toplumsal mutabakatı önemsiyoruz. Görüş alışverişinde bulunduk. CHP’nin de önemli hazırlıkları var. Bu sistemle ilgili diyalog ve istişare süreci başlatmasının iyi olacağı kararına vardık. Demokrasimiz için hayırlı olsun.

KİLİT KELİMELER: DİYALOG VE İSTİŞARE

– Anayasa değişiklik teklifimizi bir siyasi partinin çalışması olarak ortaya koymanın doğru bir yöntem olmayacağını düşünüyoruz. Güçlendirilmiş parlamenter sistemle ilgili bir vizyon belgesi oluşturup, bu çerçevede siyasi partilerle, sivil toplum kuruluşlarıyla ve meslek örgütleriyle görüşerek süreci işletmek istiyoruz. Diyalog ve istişare önümüzdeki sürecin kilit kelimeleridir. Belirleyeceğimiz heyetler karşılıklı görüşerek hem takvimi hem de içeriği çalışacaklar.

SEÇİM İÇİN KENDİMİZİ HAZIRLADIK

– Seçime girmek için yasaların öngördüğü zorunlulukları tamamladık. Büyük kongremizi yaptık. Bizim için altı aylık takvim işlemeye başladı. Seçimin tarihi Meclis veya Cumhurbaşkanı tarafından belirleniyor. Mümkün olan en kısa zamanda yapılacak seçim için kendimizi hazırladık. Seçimlere hazır bir siyasi parti olmayı hedefledik ve hedefimizi gerçekleştirdik.

İTTİFAK KONUSU GÜNDEMİMİZDE DEĞİL

– Herhangi bir ittifak konusunu gündemimizde tutmuyoruz. Genel başkanlarla yaptığımız görüşmelerde bu konu gündeme gelmiyor. İttifaklar, seçim öncesinde görüşülmesi gereken konulardır. Yasal düzenleme de zaten partilerin seçim öncesinde bir arada hareket edip etmemeleriyle ilgilidir. Gündemimizde ittifak yok ama istişare, diyalog ve iş birliği var.

TALEP GELİRSE HDP’YE RANDEVU VERİRİZ

– HDP’den bize ulaşmış resmi bir randevu talebi henüz yok. Eğer talep gelirse, randevu veririz. Bunda herhangi bir sorun yok. Bir örgütün, terör örgütü olup olmadığı kişilerin şahsi kanaatiyle değil, yargının tespitiyle belirlenir. Doğu Türkistan’da, yani Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nde ağır insan hakkı ihlallerinin olduğu uluslararası insan hakları örgütleri tarafından tespit edildi. Dünyanın neresinde olursa olsun, bir insan hakkı ihlali varsa DEVA Partisi mazlumun yanında yer alır. Türkiye’nin de bugünkü hükümetin de mazlumun yanında yer alması gerekir.

SİYASAL ŞİDDET KAVRAMI HAYATIMIZA YENİDEN GİRDİ

– Günlük hayatımıza yeni kavramlar girdi. ‘Yoksulluk intiharları’ diye bir olay var. ‘Ev gençleri’ diye bir grup oluşmaya başladı. Hayatımıza yeniden ‘siyasal şiddet’ kavramı girdi. Hamaset yapacaklarına, ülkeyi tekrar kaos ve şiddet ortamına sürükleyecek adımlar atacaklarına, bu ülkenin bir numaralı sorunu olan ekonomiyi çözsünler. İşsizlik, yoksulluk, hayat pahalılığı sorunlarımız var.

– Hükümet, başkalarıyla kavgaya harcayacakları enerjiyi, bu memleketin sorunlarını çözmek için harcamalıdır. Hükümetin büyük ortağı da iki küçük ortağı da çözüm bulmakla sorumludur. Küçük ortaklardan birisi veto yetkisiyle ülkeyi yönetmeye çalışıyor. Öbürü zaten geminin rotasını çizdiğini söylüyor.

“TOPLUMUN YÜZDE 58’İ SİSTEMDEN MEMNUN DEĞİL”

Ali Babacan’ın ardından söz alan Kemal Kılıçdaroğlu ise şunları söyledi:

– Kamuoyu yoklamalarına göre, toplumun yüzde 58’i var olan sistemden memnun değil, güçlendirilmiş parlamenter sistem istiyor. Dolayısıyla toplumun önüne bir tablo koymak, ana ilkeleri koymak çok önemli. Bunu partiler olarak bir araya gelip oturup konuşmak, ana ilkeleri belirlemek ve dolayısıyla belli bir uzlaşma kültürünü güçlendirerek toplumun önüne bunları koymak son derece değerli.

– Kısır çekişmeler değil, kısır tartışmalar değil, uzlaşma ile ülkenin içinde bulunduğu bu açmazları aşmak, Türkiye’yi kendi bölgesinde, dünyada önemli bir konuma getirmek, demokrasiyi güçlendirmek, demokrasi konusunda pek çok ülkeye örnek bir ülke konumuna gelmek için bu çalışmalara ihtiyaç var. Dolayısıyla Sayın Genel Başkan’ın ve arkadaşlarının önerileri bizim açımızdan da son derece değerli. Hepinizin huzurunda Sayın Genel Başkan’a ve arkadaşlarına teşekkür ediyorum.