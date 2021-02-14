Kılıçdaroğlu: Yüreğimiz yanıyor, içimiz yanıyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kuzey Irak’ta Pençe Kartal-2 Harekât bölgesinde 13 vatandaşımızın PKK terör örgütü tarafından şehit edilmesiyle ilgili kameralar karşısına geçerek ‘Bu acının tarifi; bu yasın sizi bizi yok’ mesajı verdi. Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

*Terör nereden ve kimden gelirse gelsin lanet okuyacağız ve mücadele edeceğiz. Mücadele etmek hepimizin ortak görevidir. Çok acılar çektik.

*Bugün Gara’dan 13 şehidimizin haberi geldi. İçimiz yanıyor. Bizim evlatlarımız…Kamu görevlileri, vatandaşlarımız var. Yüreğimiz yanıyor, içimiz yanıyor. Bütün bunlara rağmen iktidar sahipleri ‘bizden’ ve ‘sizden’ diye bağırarak konuşuyorlar.

*Allah aşkına, kim bizden, kim sizden? İçimiz yanıyor, evlatlarımız hayatlarını verdi bu güzel ülke için. Derin bir yastayız ama birlikte olacağız. Birlikte mücadele edeceğiz. Türkiye’yi birlikte aydınlığa çıkaracağız.

İlginizi Çekebilir Son dakika… Bakan Akar açıkladı: Terör örgütü PKK 13 vatandaşımızı şehit etti

İlginizi Çekebilir Gara şehitlerinin 6'sının ailesi, acı haberi evlat nöbetinde aldı