Kılıçdaroğlu: Yüreğimiz yanıyor, içimiz yanıyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kuzey Irak’ta Pençe Kartal-2 Harekât bölgesinde 13 vatandaşımızın PKK terör örgütü tarafından şehit edilmesiyle ilgili kameralar karşısına geçerek ‘Bu acının tarifi; bu yasın sizi bizi yok’ mesajı verdi. Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:
*Terör nereden ve kimden gelirse gelsin lanet okuyacağız ve mücadele edeceğiz. Mücadele etmek hepimizin ortak görevidir. Çok acılar çektik.
*Bugün Gara’dan 13 şehidimizin haberi geldi. İçimiz yanıyor. Bizim evlatlarımız…Kamu görevlileri, vatandaşlarımız var. Yüreğimiz yanıyor, içimiz yanıyor. Bütün bunlara rağmen iktidar sahipleri ‘bizden’ ve ‘sizden’ diye bağırarak konuşuyorlar.
*Allah aşkına, kim bizden, kim sizden? İçimiz yanıyor, evlatlarımız hayatlarını verdi bu güzel ülke için. Derin bir yastayız ama birlikte olacağız. Birlikte mücadele edeceğiz. Türkiye’yi birlikte aydınlığa çıkaracağız.