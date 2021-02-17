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Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a ‘5 paralık’ dava

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, Kılıçdaroğlu'nun "13 şehidin sorumlusu Recep Tayyip Erdoğan'dır" sözlerine "Sen nasıl bir yüzsüzsün ya? Sen de nasıl bir yüz var ya? Terbiyesiz herif" şeklinde yanıt veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "5 paralık" dava açtıklarını söyledi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 18:48, 17/02/2021
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Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a ‘5 paralık’ dava

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin Ankara il kongresine katıldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “13 şehidin sorumlusu Recep Tayyip Erdoğan’dır” sözlerine yanıt veren Erdoğan, “Sen nasıl bir yüzsüzsün ya? Sen de nasıl bir yüz var ya? Utanıp sıkılmadan Gara katliamındaki şehitlerin sorumlusu Cumhurbaşkanıdır diyorsun. Terbiyesiz herif” ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU’NUN AVUKATI: 5 PARALIK DAVA AÇIYORUZ

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu avukatı Celal Çelik, Erdoğan’ın Kılıçdaroğlu’na yönelik sözleri nedeniyle dava açacaklarını duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Çelik şu ifadeleri kullandı:

Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatı üzerine, bugünkü hakaretleri nedeniyle Erdoğan hakkında,

Yine 5 Paralık dava açıyoruz! Kılıçdaroğlu’nun muhataba biçtiği değer gereğince! “Şehitlerin sorumlusu Erdoğan'dır!” eleştirisinin haklılığını da ispatlayacağız!.

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Yayınlanma Tarihi:18:38,