Kılıçdaroğlu’ndan özeleştiri: Bizim de eksiğimiz, kusurumuz, yanlışımız vardı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kocaeli’nde ikinci kez muhtarlar, STK temsilcileri ve kanaat önderleriyle bir araya geldi. Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

BİZİM DE EKSİĞİMİZ YANLIŞIMIZ OLDU

*İnanç siyasetin konusu değildir. Allah ile kulun arasına kim girebilir. Kimin daha fazla ya da daha az inançlı olduğunu kim bilebilir. Peygambere verilmeyen bir yetkinin başka bir kişiye verilmesi mümkün mü?

*Burada herkesin dikkatli olması lazım. Herkesin inancı benim başımın üstünde. İnancını yaşar, eyvallah. Kimliği, inancı sebebiyle bir kişi ötekileştirilirse ona sahip çıkacağız. Herkesin inancına, kimliğine, yaşam tarzına saygımız var.

*Diyeceksiniz ki, “Bu süreçte CHP'nin hiç mi kusur yoktu?” Kusuru vardı, özeleştiri de yapıyorum. Cumhuriyet Halk Partisinin genel başkanı olarak özeleştiri yapıyorum. Bizim de eksiğimiz, yanlışımız vardı, bunu düzeltmeye çalışıyoruz. En büyük değişimi yaşayan Cumhuriyet Halk Partisidir. Hiç kimsenin sahip çıkmadığı kesimlere sahip çıktık.

83 MİLYONU KİM DOYURACAK?

*Türkiye'nin üretmesi lazım. 19 yıl önce biz saman mı ithal ederdik, canlı hayvan mı ithal ederdik, et mi ithal ederdik, nohut mu ithal ederdik? Şimdi her şeyi ithal ediyoruz. Avrupa'da herkes bekliyor. 83 milyonu kim doyuracak. Onlar doyuruyorlar, biz oradan aldıklarımızla besleniyoruz.

*Buna evet diyorsak düzen böyle devam etsin. Hayır diyorsak bu düzeni beraber değiştirmek zorundayız. Ahlaki temeller üzerinden bunu düzeltmek zorundayız. Neyi üreteceğiz? Makine halısı mı üreteceğiz, cep telefonu mu üreteceğiz? Katma değeri yüksek ürün mü üretmeliyiz?

“SANDIĞA GİDECEKSİNİZ, TEMİZ BİR SİYASET İÇİN”

*Asgari ücretle çalışan ‘evi nasıl geçindireceğim?' onun derdinde. Çiftçinin derdi var. Zaman zaman bir araya gelip çiftçisiydi, manavıydı, sanayicisiydi oturup konuşuyoruz. Ben size bugün Allah'ın izniyle dostlarımızla iktidar olduğumuzda neleri yapacağımızı anlatacağım.

*Çünkü sorun var, bu sorunların çözülmesi lazım. Sorun nasıl çözülür? Sorunu çözmek istiyorsanız sorunu yaşayanlarla oturup konuşmanız lazım. Çünkü sorunu yaşayan size yaşadığı sorunu anlatacaktır. Siz de o sorunun nasıl çözülmesi gerektiğini oturacaksınız işin uzmanlarıyla çözeceksiniz. Türkiye'de yapılmayan bu. Normalde 3 ayda bir toplanması gereken Ekonomik Sosyal Konsey en son ne zaman toplandı?

*5 Şubat 2009. 2021 yılındayız niye toplanmıyor? Vatandaşın derdi yok mu? Vatandaşın derdi var. Toplayamayan kişiyi hafızanızın bir yerinde tutun. Devleti iyi yönetemeyen kişiyi hafızanızın bir yerinde tutun. Sandığa gidince bu memleketin yaşadığı sorunlardan ve o sorunların çözümünden kim sorumludur? Onu da hafızanızın bir yerinde tutun.

*Benim size namus sözüm var. Harcadığım her kuruşun hesabını bu millete vereceğim. Türkiye'nin çözülemeyecek hiçbir sorunu yoktur, her sorunu çözülür çünkü çok zengin bir insan kaynağımız var. Gençlerin de sorunlarını çözeceğiz. Gençlerle diyaloglarımız son derece güzel.

*Sizden isteğim demokrasiyi güçlendirmek, sizden isteğim yalan söyleyenlere oy vermemeniz. Ahlaklı siyaset yapana oy verin. Siyaseti zenginleşme aracı olarak kim görüyorsa o bu ülkeye felaket getirir. Siyasete atıldığım gün bütün mal varlığımı -27,5 yıl devlette çalıştım- bütün mal varlığımı kendi internet siteme koydum. ‘Benim mal varlığım budur', karımın yüzüğüne kadar.

*Alın teriyle kazanmışız. Kimse bir şey diyebiliyor mu? Diyemez. Boğazınızdan haram lokma inmediği sürece diyemez. Sizden isteğim… Bunları yapmanızı isterim. Sandığa gideceksiniz temiz bir siyaset için, evlatlarınız için, temiz bir deniz için oy kullanacaksınız.

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