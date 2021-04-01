Kılıçdaroğlu’ndan yeniden oylama tepkisi

AKP'nin tüm itirazlara ve Anayasa Mahkemesi’nin daha önce iki kez verdiği iptal kararına rağmen beşinci kez TBMM’ye getirdiği Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu Teklifi dün muhalefet milletvekillerinin oylarıyla, AKP ve MHP’li milletvekillerinin sayısı az çıkması dolayısıyla reddedildi. Yaşanan bu gelişme üzerine AKP itirazda bulundu ve teklif Başkanlık Divanı'na taşındı.

Büyük tartışmalara neden olan teklif bugün Genel Kurul'un gündemine getirildi ve yeniden oylanmasına karar verildi. Teklif 6 Nisan'da yeniden oylanacak.

“TALİMAT ÜZERİNE MECLİS'İ SABOTE ETTİLER”

Sosyal medyadan paylaştığı video ile karara tepkisini dile getiren CHP lideri Kılıçdaroğlu, “Sevgili halkım; dün akşam Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir kanun teklifi görüşüldü ve reddedildi. Normalde bir yıl süreyle aynı kanun teklifinin görüşülmemesi lazım ama saraydan talimat geldi. Talimat üzerine bunlar derhal toplandılar, yeniden görüşülmesine karar verdiler ve Meclis'i sabote ettiler. Bir zorbanın talebi Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin iradesine gölge düşürdü. Bunu reddediyoruz. Reddedeceğiz” ifadelerini kullandı.

“SANDIK GELECEK VE DEMOKRATİK YOLLARLA BUNLARA DERSİNİ VERECEĞİZ”

Vatandaşlara seçim sandığını işaret eden Kılıçdaroğlu, “Önümüzdeki süreçte sandık gelecek ve biz bunlara demokratik yollarla dersini vereceğiz. Bu ülkeye demokrasiyi, hakkı, hukuku ve adaleti getireceğiz. Hiç endişelenmeyin. Birlik olacağız, beraber olacağız. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde birisinin milletvekilleri değil, halkın milletvekilleri olacak. Bunu yapacağız” şeklinde konuştu.

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