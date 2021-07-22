Kilitli kaldığı evin balkonundan alt kata inerken düşerek öldü

Olay, geçen hafta pazar günü saat 12.00 sıralarında Yıldırım İlçesi Şükraniye Mahallesi’nde meydana geldi. Aile apartmanının 3üncü katında babaannesiyle kalan Dilek Yıldız, ağabeyinin kilitleyip çıktığı kapıdan çıkamayınca iple bir alt katın balkonuna inmek istedi. Yıldızın balkon demirine bağladığı ip, inerken koptu. Beton zemine düşen Yıldız, yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Dilek Yıldız, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Yıldız, dün, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Bursa Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından ailesi tarafından teslim alınan Dilek Yıldızın cenazesi, Hasköy Mezarlığında toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)