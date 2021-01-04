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Kimlik soran polise banka kartı gösterdi

Sokağa çıkma kısıtlaması sırasında, denetleme noktasında yakalanan bir kadın çalıştığına dair herhangi bir belge gösteremedi. Polisin kimlik sorduğu kadın banka kartı gösterdi. Ceza yazdırmamak için uzun süre direnen kadına cezai işlem uygulandı.

Güncellenme: 11:08, 04/01/2021
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Coronavirüs salgını ile mücadele kapsamında yılbaşı nedeniyle uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sırasında, polis ekipleri İstanbul genelinde denetimlerini aralıksız sürdürdü.

Dün akşam saatlerinde polis, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde yapılan denetim noktasında içerisinde iki kadın ve iki erkeğin bulunduğu otomobili durdurdu.

Otomobildeki üç kişi kimlik ve çalışma belgelerini gösterirken adının Yelda C. olduğu öğrenilen kadın ise herhangi bir belge gösteremedi. Kimlik belgesini görmek isteyen polise banka kartını gösteren kadına 3 bin 150 lira idari para cezası kesildi. (DHA)

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Yayınlanma Tarihi:10:58,