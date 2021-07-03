Kimlik yaşı 14, kemik yaşı 17; suç kaydı ise 836

Emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre polisi harekete geçiren olay, 29 Haziran 2021'de Şişli'de meydana geldi.

İddiaya göre, 12.30 sıralarında Kurtuluş Caddesi üzerindeki bir markete giren müşterinin 2 gümüş kolyesi, 3 çeyrek altın, 200 dolar ve 500 lira para bulunan cüzdanı çalındı.

MARKETE GİRERKEN ALDI KAÇTI

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Güvenlik kamera kayıtları incelenince, şikayetçi kadının markete girdiği anda çantasındaki cüzdanın alındığı ve uzaklaştığı anlaşıldı. İncelemelerde şüphelinin daha önce de defalarca gözaltına alınan O.S. olduğu anlaşıldı.

ARKADAŞIYLA YAKALANDI

Yapılan tespitlerin ardından şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. O.S. Dolapdere Caddesi üzerinde Ö.G.(13) ile gözaltına alındı. Şişli'de 18 Mayıs'ta bir iş yerinden 8 bin 500 lira çaldığı belirlenen O.S.'ye arkadaşı Ö.G.'nin de yardımcı olduğu öne sürüldü.

AVCILAR VE KARTAL'DA TELEFON HIRSIZLIĞI

Şişli Çocuk Büro Amirliğinde ifadesi alınan O.S.'nin Kartal ve Avcılar ilçe emniyet birimlerince de arandığı anlaşıldı.

Şüphelinin her iki ilçede de geçtiğimiz hafta yankesicilik yaparak telefon çaldığı öne sürüldü. O.S.'nin bir kadının çantasından cep telefonu çaldığı iddia edilen o anlar güvenlik kameralarına da yansıdı.

Aileleri tarafından “kayıp şahıs” olarak aranan şüphelilerden O.S.'nin 836 suç kaydı olduğu belirtildi. Kimlik bilgilerinde yaşı 14 olan ancak daha önce yapılan kemik yaş tespitinde 17 yaşında olduğu belirtilen O.S. emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. Ö.G. ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.