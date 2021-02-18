Kıraathane, lokanta ve kafeler açılıyor mu? Erdoğan’da normalleşme mesajı

Corona virüs önlemleri kapsamında başta sosyal mesafe olmak üzere gereken tedbirlere uyulmama ihtimali nedeniyle kıraathane, lokanta ve kafeler geçtiğimiz haftalarda kapatılmıştı. Corona virüsü salgınına ilişkin yeni tedbirlerin konuşulduğu kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yaptı.

KAFE VE RESTORANLAR AÇILACAK MI?

*Özellikle salgın sebebiyle işini ara vermek zorunda kalan restoran, Kafe, kıraathane ve benzeri esnafımızı rahatlatacak adımların yol haritası önümüzdeki günlerde açıklanacak. halen uzaktan eğitimle faaliyetlerine devam eden Öğrencilerimizin durumu da yine illerimizdeki vaka sayısına göre değerlendirilecektir.

HAFTASONU YASAKLARI

*Hafta sonu uygulamasından başlayarak sokağa çıkma sınırlamasını da illerimizdeki vaka aşılama ve diğer ilgili kriterlere göre aşamalı şekilde tabi burada önemli olan vaka sayısının tüm illerimizde sürekli azalmasıdır.

*Vatandaşlarımız bu konuda ne kadar dikkatli olur ne kadar hassas davranır kendi illerindeki görünümü ne kadar iyileştirirlerse normalleşme takvimi de o derece hızlı ilerleyecektir.

*Türkiye bu küresel salgın krizini başarıyla yürütmüş bir ülkedir. Biraz daha sabrederek bu musibeti tehdit olmaktan çıkartabilecek bir yerde duruyoruz. Tüm vatandaşlarımdan bir kez daha yürüttüğümüz mücadeleye destek vermesini istirham ediyorum.