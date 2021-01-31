Kırık camdan bakıp yardım isteyecek birilerini aradı

Olay, saat 18.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Şehit Binbaşı Cengiz Toytunç Caddesi üzerinde bulunan bir iş hanında meydana geldi. İşhanı altında bulunan market işletmecisi sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı saat 17.00’de dükkanını kapatırken, işhanının kapısını da zincirledi.

Bu esnada işhanı içerisinde bürosu bulunan avukat Ramazan Oral, 12 yaşındaki oğlu Ege ve asistanı olduğu öğrenilen Hilal Boyacı ofisten çıktıktan sonra aşağıya indiklerinde iş hanının dış kapısının zincirle kapandığını gördü.

YOLDAN GEÇEN VATANDAŞA SÖYLEDİ

İş hanından çıkamayan avukat ve yanındakiler, market sahibine ulaşmak istedi ancak başarılı olamadı. İş hanı dış kapısının camının kırık noktasından yoldan geçen bir vatandaşa seslenen Hilal Boyacı, içeride mahsur kaldıklarını ve durumu itfaiyeye bildirmesini istedi.

Yoldan geçen vatandaş telefonuyla hemen itfaiye ekiplerini arayarak durumu bildirdi. Kısa sürede iş hanı önüne gelen itfaiye ekipleri, kanca demir makasıyla zinciri keserek kapıyı açtı. Kapının açılmasıyla beraber Avukat Ramazan Oral, oğlu Ege ve Hilal Boyacı dışarıya çıktı.

“MARKETÇİ KAPIYI KAPATMIŞ”

İş hanı altında bulunan market sahibinin kapıyı kapattığını ve içeride kaldıklarını ifade eden Avukat Ramazan Oral, “Biz içeride çalışıyorduk. Marketçi kapıyı kapatmış, bu esnada da biz içeride kaldık. İtfaiye çağırdık, onlar da kapıyı açtı ve dışarıya çıktık” dedi. DHA