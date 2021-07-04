Kırklareli’de çay bahçesi kiraya verilecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; İl Müdürlüğümüzün tasarrufunda olan Kırklareli Merkez İlçe, Karakaş Mahallesi, İstasyon Caddesi adresinde 255 ada, 9-10 parseller üzerinde bulunan İl Müdürlüğümüz tesislerinden açık spor tesislerinin yan kısmında yer alan 1.033 m² taşınmaz, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne Ait Taşınmazların İdaresi Hakkında Yönetmelik ve yönetmelikte bulunmayan hususlarda 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun hükümleri gereğince 1(bir) yıllığına çay bahçesi/kafeterya olarak kiraya verilmek üzere ihaleye çıkarılacaktır.
İhale 13 Temmuz 2021 tarihinde, Salı günü Saat 14.30'da Kırklareli Atatürk Stadı Protokol Tribünü alt kısmında yer alan toplantı odasında yapılacaktır.