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Kırklareli’nde ormanda iki kişi donarak öldü

Kırklareli'nin Bulgaristan sınırında bulunan Yeşilceköyü’nde Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından donmuş halde 2 erkek cesedi bulundu. 

Güncellenme: 14:22, 30/01/2021
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Kırklareli’nde ormanda iki kişi donarak öldü

Demirköy ilçesine bağlı Yeşilceköyü’nde kaçak avcılara yönelik her hafta yaptıkları kontroller sırasında Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri 2 kişinin yerde hareketsiz yattığını gördü.

Ardından sağlık ekipleri ile Jandarmaya olayı bildirdiler. Kırklareli'nin Bulgaristan sınırında bulunan karlı kaplı ormanlık alanda donmuş halde bulunan cesetlerin 25 ile 30 yaşlarından iki erkeğe ait olduğu tespit edildi.

Yasadışı yollardan Bulgaristan sınırına geçmeye çalışan iki kişiye ait olduğu tahmin edilen cesetler, kimlik tespiti için adli tıp morguna kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

Bulgaristan Kırklareli Sağlık