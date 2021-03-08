Kırmızı bölgedeki kentte oturma alanları şeritlerle kapatılıyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, ilin kırmızı bölgede yer alması nedeniyle İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan korona virüs tedbirleri kapsamında oturma alanlarındaki bankları şerit ile kapatmak üzere harekete geçti.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri şehir merkezinde bulunan bankları şeritlerle kapatmaya başlarken, çalışmaların tüm il genelinde ilçe belediyeleri marifetiyle sürdürüleceği ifade edildi.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, zaruri olmadıkça dışarı çıkılmaması ve evde kalınması gerektiği dile getirildi. (İHA)

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