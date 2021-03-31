Kırmızı bültenle aranan IŞİD üyesi Ankara’da yakalandı

Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, 2013’de Kazakistan’dan Suriye”ye giderek DEAŞ’a katılan, çatışma bölgelerinde faaliyet gösteren ve Suriye’ye gitmek isteyen örgüt mensuplarına lojistik destek sağladığı tespit edilen B.A.’nın yasadışı yollarla Türkiye’ye giriş yaptığını tespit etti.

B.A.’nın korsan taksi ile Ankara’ya geleceği bilgisi üzerine Hatay’dan itibaren Ankara İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince takibe alınan şüpheliler ve korsan taksinin Ankara’ya yaklaşması üzerine operasyon için düğmeye basıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü özel operasyon ekiplerince yapılan operasyonla B.A. ve korsan taksici M.Y. yakalandı. B.A.’nın üzerinde İ.A. adına düzenlenmiş sahte yabancı kimlik ele geçirildi. Şüphelilerden ele geçen dijital materyallerin incelenmesinin ve sorgu işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. (İHA)