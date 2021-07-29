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Kırmızı bültenle aranan PKK’lı terörist Türkiye’ye getirildi

Kırmızı bültenle aranan ve Avrupa'ya kaçış hazırlığında olduğu belirlenen terör örgütü PKK/KCK üyesi "Piro Karker" kod adlı Cimşit Demir, MİT'in operasyonuyla Irak'ın kuzeyinde yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

Güncellenme: 13:32, 29/07/2021
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Kırmızı bültenle aranan PKK’lı terörist Türkiye’ye getirildi

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre; MİT, Irak’ın Kandil bölgesinde sözde PKK/KCK bünyesinde sözde bölük komutanı olarak faaliyet yürüten ve Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan ‘Piro Karker’ kod adlı Cimşit Demir’i takibe aldı.

Terörist Demir’in, Irak’tan Avrupa alanına geçiş yapacağını belirlendi. Terörist, yürütülen çalışma sonucu yakalanarak Türkiye’ye getirildi.

PKK’lı Demir’in, 2009’da Ağrı’dan örgüte katıldığı, bir süre Tendürek Dağı kırsalında faaliyet yürüttükten sonra İran üzerinden Irak kuzeyine geçtiği, örgütün Hakurk, Gare ve Kandil alanlarında faaliyet yürüttüğü belirlendi.

2014’te Irak’ın kuzeyinden Suriye’ye geçerek 1 yıl PYD/YPG saflarında faaliyet gösterdiği tespit edilen Demir’in, son olarak Kandil alanında PKK/KCK bünyesinde sözde bölük komutanı olarak görev yaptığı belirlendi. (DHA)

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Avrupa Hatay Irak Milli Savunma Bakanlığı PKK Terör terör örgütü terörist Türkiye
Yayınlanma Tarihi:13:22,