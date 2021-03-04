Kırmızı ilin valisi uyardı: Aile içi temas çok büyük risk

Konya'daki kaymakamlar ve oda başkanları ile video-konferans sistemi üzerinden görüşen Konya Valisi Vahdettin Özkan, Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan Covid-19 vaka haritasında çok yüksek riskli iller grubunda yer alan kentin hızla normalleşebilmesi ve tedbirlerin arttırılması adına yapılacak çalışmaları değerlendirdi.

AŞILANMA ORANLARINI YÜKSELTMELİYİZ

Toplantıda aşının önemine değinen Vali Özkan; “İlimizde 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 60 yaş ve üzeri eşlerinin aşı olma süreçlerini takip etmemiz gerekiyor. 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızla iletişime geçerek kısa bir süre içerisinde aşı olmaları için çalışmaları hızlandırmalıyız. İlimizde aşılanma oranlarını yükseltmeliyiz” diye konuştu.

Kamu kurum ve kuruluşları ile meslek kuruluşlarına HES kodları ile girildiğini vurgulayan Özkan, HES kodu uygulaması konusunda bütün İlçelerimizin eksiklerini kontrol ederek HES kodu uygulaması kullanımı konusunda duyarlı olunması gerektiğini ifade etti.

DAR VE UZUN ALANDA SOHBET EDİLMEMELİ

Yapılan analizlerde salgın döneminde aile içi temasların çok büyük risk oluşturduğunu belirten Vali Vahdettin Özkan, apartmanlarda ya da evde dar bir alanda uzun bir süre sohbet edilmesinin önüne geçilmesi amacıyla muhtarlar ve apartman görevlileriyle iletişime geçilerek vatandaşların bu konuda uyarılması gerektiğini vurguladı.

Kontrollü normalleşme döneminde kurallara uymanın her zamankinden daha önemli olduğunu vurgulayan Vali Özkan, vatandaşları pandemi ile ilgili anons ve duyuruların etkili bir şekilde yapılmaya devam edileceğini belirtti.